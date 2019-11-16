“CHP FETÖ’ye teslim oldu” dedi ihraç edildi

BUGÜN NELER OLDU

CHP yönetimi eleştiriye tahammülsüzlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Katıldığı bir televizyon programında parti yönetimine eleştirilerde bulunan ve Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, Ankara Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi. Ateş'in ihracında parti yönetiminin il disiplin kuruluna baskısı etkili oldu. Ateş'le ilgili ilk oylamada ihraç kararı konusunda il disiplin kurulunda 4 ret 4 kabul oyu çıkarken yapılan ikinci oylamada karar 1 ret oyuna karşılık 7 kabul oyuyla alındı.Hakkındaki ihraç kararını SABAH'a değerlendiren Ateş ise henüz ihraç kararının kendisine tebliğ edilmediğini belirtirken hakkındaki kararın değişmesinde Genel Merkezin etkili olduğuna işaret etti. Baykal döneminin etkili isimlerinden Ateş, ihraç kararına üzüldüğünü belirterek disiplin sürecini şöyle anlattı: "Bu Çarşamba günü savunmam alınmıştı. Ben savunmamı yaptıktan sonra yapılan oylamada 4 ret 4 kabul oyu çıkmıştı. Yani bir beraberlik söz konusuydu, ihracım kabul edilmemişti. Ancak ertesi gün yapılan oylamada bu sefer 1 ret oyu 7 kabul oyu kullanılmış ve ihracım yönünde karar alınmış. Karar henüz bana tebliğ edilmedi. Tebliğ edildikten sonra daha kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Ancak disiplin kurulu üyelerinin kararının değişmesinde bir yerlerden baskı geldiği kesin. Disiplin kurulu üyelerinin bir gün önceki kararlarını değiştirmelerinde bir şeylerin, birilerinin etken olduğu görülüyor" diye konuştu. CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğuna ilişkin sözlerinde parti örgütünü suçlamadığını ve sözlerinde suç olduğu kanaatinde olmadığını dile getiren Ateş, ihraç kararına karşı itiraz hakkını kullanacağını ve Yüksek Disiplin Kurulu'na başvuracağını söyledi.Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosunu hatırlatarak, "Terör örgütünün 2010'da partimize kurduğu kaset komplosuna karşı yönetim olarak dik duramadık. MHP dik durdu, Fenerbahçe dik durdu. Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim mücadeleyi göze alamadı. Benim partim FETÖ'ye teslim oldu. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı" demişti.Yılmaz Ateş'le birlikte ihraç edilenlerden birisi de eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş oldu. Karara tepki gösteren Karataş, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Yerel seçim sürecinde beni defalarca makamınıza çağırdınız sayın genel başkanım. Benden raporlar istediniz. Üstelik size kolayca ulaşabilmem için bizzat cep telefonunuzu verdiniz. Cep telefonunu verirken 'Bana özel kalemden değil bizzat cebimden arayarak ulaşabilirsin' dediniz. Şimdi ne değişti? Benim görüşme talebimin konusunu özel kalem üzerinden sorduruyorsunuz. Beni 5 dakika bile dinleme zahmetinde bulunmadınız. 50 yıllık partimden atılmama göz yumdunuz. Sizi kınıyorum sayın genel başkan" diye yazdı.