Erdoğan’ı yazdı meşhur oldu

AFGAN yazar Cumaaddin Şirzad, hayran olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitapla yaşadığı bölgede meşhur oldu. Kunar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olan Şirzad, Erdoğan'ın çağın eşsiz bir lideri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun hakkında bir kitap yazdıktan yaşadığım Kunar ilinde meşhur oldum. Şu an bana herkes Erdoğan'ın adamı diye saygı ve sevgi gösteriyor" diye konuştu. "Seksen iki sayfalık Peştuca dilinde yayımlanan kitabımın adını 'Güçlü Lider' olarak koydum, ilerleyen zamanda bu kitabı İngilizceye çevirmek istiyorum" diyen Şirzad, 4 bölümden oluşan kitapta sırasıyla Türkiye'nin tanıtımı ve stratejik konumu, Osmanlı döneminden sonra yapılanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisi, Erdoğan'ın nasıl bir kahraman olduğunu belgelerle ortaya koyduğunu anlattı.

BUGÜN NELER OLDU