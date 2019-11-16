HDP’li dört belediye başkanı gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör soruşturması" kapsamında HDP'li Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalân Özaydın ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez evlerinde gözaltına alındı. Ayrıca Derik Belediyesi çalışanı10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında da HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Belediyenin önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü içeriye girmek istedi. Sürücü, polislerle tartıştı. Binaya Türk bayrağı asıldı.