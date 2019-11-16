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’li dört belediye başkanı gözaltına alındı

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Gündem
Giriş Tarihi: 16.11.2019
HDP’li dört belediye başkanı gözaltına alındı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör soruşturması" kapsamında HDP'li Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalân Özaydın ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez evlerinde gözaltına alındı. Ayrıca Derik Belediyesi çalışanı10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında da HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Belediyenin önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü içeriye girmek istedi. Sürücü, polislerle tartıştı. Binaya Türk bayrağı asıldı.
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HDP’li dört belediye başkanı gözaltına alındı
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