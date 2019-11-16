HDP’li milletvekilinin oğlu gözaltında

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Yenişehir'de, geçen 21 Ağustos'ta, yoldan geçen 5 otomobili durdurup içindekileri indiren terör örgütü PKK yandaşları, yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Olay yerinden alınan parmak izlerinden birinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 18 yaşındaki oğlu M.Ş. Tosun ile eşleştiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ise M.Ş. Tosun'un parmak izi, 11 Ekim 2015'te merkez Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerdeki parmak izleriyle de eşleşti. Bunun üzerine Tosun gözaltına alındı. Tosun, dün sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.