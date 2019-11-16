‘Kadına şiddete karşı tek yürek olalım

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi" toplantısına katıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına şiddete karşı fayda sağlayacaksa biz Anayasa'yı bile değiştirmeye hazırız. Kadına yönelik şiddet, insanlığa yapılan en büyük ihanettir. Asla ama asla toleransımız yoktur, olamaz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu da "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299. KADES'in kullanılmaya başlandığı 24 Mart 2018'den itibaren tehlike altındaki yaklaşık 8 bin kadın, polisin müdahalesiyle kurtarılmıştır veya olaya müdahale edilmiştir. Yani önleyici bir hizmet ortaya konulabilmiştir" diye konuştu. Emine Bulut davası hakkında da bilgi veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise "Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik. Tüm Türkiye'nin tek yürek olabilmesi halinde kadına yönelik şiddete karşı daha hızlı sonuç alabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı. ANKARA