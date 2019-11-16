Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

'te meydana gelen feci kazada bir aile yok oldu. 'dan Karabük'te yaşayan kızlarını görmek için gelen 5 kişilik aileden 4'ü kazada öldü. Okul tatilini fırsat bilip yola çıkan aileden baba, anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.11.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 19:05
Edinilen bilgiye göre, okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan yanına eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve torunları Gökçe Ayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı (14) alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını görmek için Burdur'dan yola çıktı. Aile, kente 8 kilometre kala bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ile Mehmet Arda Şenka yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından cesetler yaklaşık iki saat sonra otomobilden çıkarılarak Karabük Belediyesi cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN