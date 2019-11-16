Milli davamız olan KKTC’nin yanındayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'- nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Lefkoşa'daki törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, mesajında "KKTC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise KKTC'nin, Kıbrıs'ta yüzyıllara dayanan Türk varlığının, Türk'ün istiklal aşkının ve sarsılmaz dirayetinin bir tezahürü olduğunu kaydetti.

ENERJİ KAYNAKLARI FIRSAT

Türkiye'nin en başından beri Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Kıbrıs'a barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini savunduğunu vurgulayan Oktay, "Doğalgaz aramalarına devam edeceğiz" dedi. Türkiye ve Türk halkının şartlar ne olursa olsun KKTC ile birlikte olduğunu da kaydeden Oktay, "Siz de her şartta bizimlesiniz" diye konuştu. KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs milli bir meseledir. Haklı mücadelelerinde Kıbrıslı kardeşlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. AB'nin de tarafgir yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.