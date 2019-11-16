PKK’nın Kürtlükle hiçbir alakası yok

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 74. gününe girdi. Diyarbakır'da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, oğlunun Suriye'de terör örgütü YPG'nin elinde olduğunu öğrendiklerini belirterek, "PKK, YPG, YPJ gibi terör örgütleri hepsi birdir. Hiçbirinin Kürtlükle alakası yoktur. Ben de Kürt'üm ama terör örgütlerini desteklemiyorum, aksine lanetliyorum. Amerika Başkanı diyor ki 'PKK, Kürt'tür.' Bastıra bastıra söylüyorum, Kürt değildir. Ben de Kürt'üm öyle bir şey yok. Terörü lanetliyor, kesinlikle desteklemiyoruz. Çocuklarımız oraya özgürlükleri alınarak götürüldü. Gelecekleri çalındı. Okul okuması, kalemle, defterle uğraşması gereken yerde şu anda çocuklarımız Suriye'de bombalarla, silahlarla... Biz bunu kabul etmiyoruz. Amerika, Kürtler üzerinden oyun oynuyor. Bizim üzerimizden oyun oynamasınlar. Buradan başkanlarına ve kendi halkına çağrımdır, evlatlarımızı geri getirsinler. Evlatlarımızı istiyoruz" dedi. İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne Fatma Bingöl, terör örgütü YPG'nin Kürtlerin hakkını savunduğu iddiasına tepki gösteredek "Kürt hakkı değil, bu, Amerika'ya uşaklık etmektir" diye konuş tu. AA