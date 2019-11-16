Putin ocakta Türkiye’ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret edecek. Canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Akımı projesinin tamamlanması nedeniyle bir törenin de düzenlenebileceği ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağını kaydetti. Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriyelerinin de devam edeceğini kaydeden Kalın, "Kamışlı ve Ayn el Arap'tan halen YPG'li teröristler tam manasıyla çıkmış değiller" dedi. Kalın, ABD ile S-400 ve F-35'ler konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin de şunları söyledi: "Beyaz Saray'daki görüşmede benle (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert) O'Brien'ı iki başkan görevlendirdi. Biz bir çalışma başlatıyoruz şu anda, hatta bugün (dün) itibarıyla da o çalışmaya başladık." ANKARA