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Son dakika: Kocaelili provokatör adliyeye sevk edildi

'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.A, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.

Başikele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Skandal görüntülere soruşturma! İğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor...

Skandal görüntülere soruşturma! İğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor...

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Son dakika: Kocaelili provokatör adliyeye sevk edildi
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