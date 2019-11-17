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3 belediyeye atandı

NEZİR GÜNEŞ Gündem
Giriş Tarihi: 17.11.2019
3 belediyeye kayyum atandı
Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Savur ilçe belediye başkanları Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyaları kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındıktan sonra Belediye Kanunu 45. ve 46. maddeleri kapsamında yerlerine ilçe kaymakamları kayyum olarak görevlendirildi.
Görevlendirme yapılan kaymakamlar belediye başkan vekili olarak yeni görevlerine başladı. Edinilen bilgiye göre Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mardin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.
Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Mazıdağı Belediye Başkan Vekili, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Derik Belediye Başkan Vekili ve Savur Kaymakamı Bayram Türker Savur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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3 belediyeye kayyum atandı
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