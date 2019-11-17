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Son dakika! 'da 'lı 4 kardeş yakalandı

Ajanslara düşen son dakika haberine göre eylem hazırlığındaki 'lı 4 kişi yakalandı. Yakalananların 4'ünün de kardeş oldukları öğrenildi. 'da gerçekleşen ve Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kardeş, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.11.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 09:02
Son dakika! Adana'da DEAŞ'lı 4 kardeş yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika! Adana'da DEAŞ'lı 4 kardeş yakalandı
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