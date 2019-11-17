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'tan Kemal 'na tepki!

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Başkan Erdoğan, genç yaşta emekliliğe karşı olduğunu belirterek son sözü söyledi. sosyal medyadan lideri Kemal 'na tepki gösterdi. 'yı batıran Kılıçdaroğlu'nun 1990'lı yıllarda emeklilik yaşı hakkında sarfettiği sözleri hatırlattı.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 16:44
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!

AK Parti Gurp Başkanvekili Mehmet Muş resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün emeklilik yaşı hakkında sarfettiği sözlere tepki gösterdi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile Savaş Ay'ın tarihi diyaloğu!

Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdür'ü olduğu dönemlerde sarfettiği sözleri hatırlatan bir tweet attı. Muş, "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu! Dün Kılıçdaroğlu: "Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler lazım", "Emeklilik yaşı 60 olmalı", "SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır" tweetini attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMLER

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu dönemde katıldı televizyon programında Gazeteci Savaş Ay'ın soruları karşısında verdiği cevaplarla gündem olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında SSK hastanelerinde yaşanan aksaklıklar karşısında acizlik belirten inanılmaz itiraflarda bulunmuştu.

Senin sözün ve namusun nerede Kemal Kılıçdaroğlu

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
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