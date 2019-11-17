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'dan 'a skandal ödül!

'da ‘2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü’ terör örgütü 'nın siyasi kolu olan HDP'nin eski eş genel başkanı 'a verildi. Demirtaş'a verilen bu skandal ödülü duyuran kişi ise 'li Sezgin Tanrıkulu oldu...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:42
Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a skandal ödül!

Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdi.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi skandal ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü eşi Başak Demirtaş aldı...

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.

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Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a skandal ödül!
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