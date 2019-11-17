Atatürk'e benzerliğini kullanan
tiyatro oyuncusu
Göksel Kaya'ya
büyük tepki var. En
son 10 Kasım'da
asker üniformasıyla
gezen Kaya'ya
memleketi Ardahan
Çıldır'a bağlı Baltalı
köyünde tepki var. Çıldır İlçesi Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı Durmuş
Akçay, "Atatürk'e benzerliğini istismar eden
bu rezil adamı dernekten kovduk. Atatürk'e
benzemek, makyajla değil ahlakla olmalı.
İnsanlarla fotoğraf çektirip '100 lira ver' diyerek
Atatürk'ü kullanan adama günahımı vermem"
dedi. AK Partili Çıldır Belediye Başkanı
Yakup Azizoğlu da "Atatürk'ün istismar edilmesi
doğru değil" diye konuştu. Atatürkçü Düşünce
Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ise
"Atatürk'ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımız
var. Şekilciliğe karşıyız" dedi.