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Atatürk’e benzemek makyajla değil ahlakla olmalı

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Atatürk’e benzemek makyajla değil ahlakla olmalı
Atatürk'e benzerliğini kullanan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'ya büyük tepki var. En son 10 Kasım'da asker üniformasıyla gezen Kaya'ya memleketi Ardahan Çıldır'a bağlı Baltalı köyünde tepki var. Çıldır İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Durmuş Akçay, "Atatürk'e benzerliğini istismar eden bu rezil adamı dernekten kovduk. Atatürk'e benzemek, makyajla değil ahlakla olmalı. İnsanlarla fotoğraf çektirip '100 lira ver' diyerek Atatürk'ü kullanan adama günahımı vermem" dedi. AK Partili Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu da "Atatürk'ün istismar edilmesi doğru değil" diye konuştu. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ise "Atatürk'ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Şekilciliğe karşıyız" dedi.
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Atatürk’e benzemek makyajla değil ahlakla olmalı
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