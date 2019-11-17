Atatürk’e benzemek makyajla değil ahlakla olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk'e benzerliğini kullanantiyatro oyuncusuGöksel Kaya'yabüyük tepki var. Enson 10 Kasım'daasker üniformasıylagezen Kaya'yamemleketi ArdahanÇıldır'a bağlı Baltalıköyünde tepki var. Çıldır İlçesi Kültür veYardımlaşma Derneği Başkanı DurmuşAkçay, "Atatürk'e benzerliğini istismar edenbu rezil adamı dernekten kovduk. Atatürk'ebenzemek, makyajla değil ahlakla olmalı.İnsanlarla fotoğraf çektirip '100 lira ver' diyerekAtatürk'ü kullanan adama günahımı vermem"dedi. AK Partili Çıldır Belediye BaşkanıYakup Azizoğlu da "Atatürk'ün istismar edilmesidoğru değil" diye konuştu. Atatürkçü DüşünceDerneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ise"Atatürk'ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımızvar. Şekilciliğe karşıyız" dedi.