Çağ dışı nefret tutumu emeline ulaşamayacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Karaköy Selanik Pasajı önünde kaldırımda yürüyen Medipol Üniversitesi öğrencisi Gamze İnce ve arkadaşı kaldırımda karşılarından gelen Semahat Yolcu isimli kadının yumruklu saldırısına uğradı. Kendisinin "Cumhuriyet kadını" olduğunu söyleyen saldırgan, genç kızın başörtüsünü çekiştirdikten sonra "Sizi pis tesettürlüler. Cumhuriyet düşmanları" diyerek hakarette bulundu. Olay anlarını saniye saniye kaydeden kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. Twitter'dan binlerce paylaşım yapan vatandaşlar saldırıya tepki gösterdi. Siyaset ve sanat dünyası da dahil çok sayıda kişi saldırıyı kınadı:Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak.Başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı.Avrupa'da Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarını lanetlemek yerine, failin psikolojik durumunu gündeme getiren gazeteci kılıklı palyaçolardan bizde de varmış. Asıl şizofren, mağdurun diline, dinine başındaki örtüye bakarak suçluya rol biçenlerdir.Başörtülü kardeşlerimize karşı yapılan bu saldırı acınacak bir psikolojinin göstergesidir. Birlikte insanca yaşamak, farklıklarımızı zenginlik olarak görmek varken bu nefrete anlam verebilmek mümkün değil. Anlamsız bir kinle mühürlenmiş kalplere çok yazık! İlgili tüm birimler üstüne düşen görevi yapacaktır. KADEM olarak bizler de hukuki sürecin takipçisi olacağız ancak bu davranışlar toplumun her kesiminden yükselecek sesle son bulacaktır.İstanbul Karaköy'de başörtülü bir bayana yapılan saldırıyı kınıyorum. Bir kez daha gördük ki yobazlık kıyafetle değil zihniyet ve davranışla ilgilidir.Karaköy'de iki başörtülü kızımıza yapılan çirkin saldırı bir nefret suçudur. İnsanları kılık-kıyafetleriyle yargılayan, onlara ayrımcılık uygulayan çağ dışı zihniyet tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Kızlarımıza geçmiş olsun.Saldırganın hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağız. Tahammülsüzlüğe, ayrımcılığa prim vermeyeceğiz.Karaköy'de gerçekleşen saldırı insan hakları bağlamında tüm kadınlara karşı yapılmıştır. İdeolojik saiklere saldırıya sessiz kalanlar bu suçun ortaklarıdır.Karaköy'de, sırf başörtülü oldukları için saldırıya uğrayan hanımefendilere geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, insanlıktan nasibini almamış bu şahsa, her zaman olduğu gibi hukukun kısa sürede hakettiği cezayı vereceğine inanıyorum.Saldırıya uğrayan Gamze İnce'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Semahat Yolcu geceyi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde geçirdi. Emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişi olmadığını savunan Yolcu hakkındaki suçlamarı reddederek olay günü Karaköy'e hiç gitmediğini ve Galatasaray Lisesi civarında olduğunu söyledi. Emniyet ifadesinin ardından Yolcu, nöbetçi cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Yolcu savcılık ifadesinde de saldırganın kendisi olmadığını iddia etti. Semahat Yolcu "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık yazısında Yolcu'nun genç kızların kıyafetlerini araç olarak kullanmak suretiyle müştekilerin dini inançlarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Yolcu, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.SABAH