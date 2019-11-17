Dipsiz Göl’de kazı izni verenler açığa alındı

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Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'ndaki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da göl iş makineleri ile kazıldı. Define bulunamayınca göl alanı toprakla dolduruldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, kazı çalışmalarına izin veren ilgililerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gümüşhane Valiliği de ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gölün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapılmış olup, hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır" denildi. Göl alanına dökülen dayanıksız toprak çıkartılacak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökerek alanı su dolduracak.Yayla sakinlerinden Enver İskender (50) ise, "Burada neye göre kazı yapıldı, bu güzel gölden ne istendi. Devletimiz sağolsun burayı eski haline getirmeye çalışıyor" dedi.