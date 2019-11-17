FETÖ’nün delilleri 11 yıl sonra iade edildi

BUGÜN NELER OLDU

Ergenekon delilleri sanıklara iade ediliyor. Ergenekon davasında yeniden yapılan yargılamada beraat eden İbrahim Özcan (58) adli emanete başvurup, 11 yıl 4 ay önce kendisinden delil diye el konulan ve artık suç delili olarak görülmeyen eşyalarının iadesini talep etti.Mühürlü delil torbası içinde eşyaları iade edilen Özcan, duygularını SABAH muhabirine anlattı. "Bu torbayı onca yıl sonra sizinle birlikte açıyorum" diyen Özcan, 1 Temmuz 2008'de sabaha karşı FETÖ'cü polislerce gözaltı alındığını, 4 Temmuz 2008'de tutuklandığını anımsattı. Özcan, "3 yaşındaki fotoğraflarıma bile el koydular. Çocukluktan son anlarıma kadar 500 civarında fotoğrafın hepsini almışlardı" dedi.2 cep telefonu ve 2 sim kartının eksik olduğunu belirten ve bunu mahkemenin teslim tutanağına da yazan Özcan, "Operasyonları yapan FETÖ'cü polisler, bizden el koydukları telefonları kullanıyordu. İki polis, hakkımda sahte tape hazırlamaktan ceza aldı" diye konuştu. Bazı yazıları okumakta zorlanan Özcan, "Tutuklandığımda yakın gözlüğüm yoktu. Şimdi 4 numara. Ergenekon dava dosyalarını okumaktan gözlerim bozuldu" ifadesini kullandı.Delil torbasından Özcan'ın özel fotoğrafları, kitap ve ajandası çıktı. Torbada fotoğraflar, dokümanlar, telefon rehberi, kitap, Kuvayi Milliye flaması, not kağıtları, Vatan Türküsü başlıklı şiir, 6 adet kartvizit, 3 adet fotoğraf negatifi, telefon defteri ve ajanda olduğuna ilişkin bilgiler tutanağa kaydedildi.