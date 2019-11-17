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Mehmetçiğin şefkat eli her yarayı sarıyor

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Mehmetçiğin şefkat eli her yarayı sarıyor
Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok eden, bölgeye huzur getiren Mehmetçiğin şefkat eli her canlının yardımına uzanıyor. Türk askeri Resulayn'da bulduğu yaralı bir köpeğe de kaytısız kalmadı ve tedavisi için sahiplendi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Resulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken Hudut Karakolu'na getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.
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Mehmetçiğin şefkat eli her yarayı sarıyor
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