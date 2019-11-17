‘Oğlum bir yolunu bulup kaç’

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, oğlunun Şemdinli'ye gittiğini ve ondan sonra bir daha haber alamadığını söyledi.Necibe Çiftçi, diğer oğlunun ise PKK'lı teröristler tarafından 2 yıl önce öldürüldüğünü belirterek yaşadığı dramı şöyle anlattı: "Çocuğu zorla kandırarak dağa kaçırdılar. Onlarla hiçbir ilişkisi yoktu. Şemdinli'de 2 gece amcasında kaldı. Daha sonra dönüp köye gelecekti. Daha sonra dağa kaçırıldığını öğrendik. Diğer oğlumu da 2017'de gece yarısı çocuklarının yanından alıp köyün biraz aşağısında bulunan bir ahırın içine götürüp, elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. 4 çocuk babasıdır. Oğlum, kardeşi dağda olduğu için onlara küfür etmişti. Bu yüzden gelip çocuğu infaz ettiler. Biz Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Bizim bayrak, tek bir bayraktır. Bu bayrak altında da öleceğiz. Oğlum gel. Onlarda insanlık yoktur. Gel Türk askerlerine sığın. 5 yıldır sağ mı, ölü mü, hiçbir haberimiz yok."İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen ve oğlu Erkan Akkuş'un 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını belirten baba Fahrettin Akkuş da HDP'lilere tepki gösterdi. 75 gündür HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eylemde olduğunu belirten baba Akkuş, "Ben 75 gündür burada eylemdeyim ve çocuğum geri getirilmesi için buradayım. Fakat, HDP'lilerden bizimle görüşen olmadı. Biz burada 75 gündür değil 75 yılda geçse olacağız. Çocuklarımız gelinceye kadar buradayız" dedi.Annelere Diyarbakır eğitim camiasından tam destek geldi. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın okul müdürü ve öğretmenler, anneleri ziyaret ederek acılarını paylaşıp destek verdi. "Bu çocuklar yaşları itibariyle şuan okulda eğitim görmeleri gerekiyordu"Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve anne olarak burada olduklarını belirtti.Kadın öğretmenlerin ziyaretlerinin kendilerini güçlendirdiğini belirten acılı baba Yasin Kaya ise HDP ve PKK'ya lanet okudu. Kaya, kızının Ağrı Anadolu Lisesi'nde okurken kaçırıldığını belirtti.