Adanalı, Sakarya Fırat, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ünlü dizi oyuncusu Oktay Kaynarca bu dizilerle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Daha birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Kaynarca son olarak 5 sezondur ATV ekranında devam eden EDHO dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Kaynarca, gündeme dair A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oktay Kaynarca'dan flaş açıklamalar: Bir sürü vatan haini ünlü var

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlatan Kaynarca, oyunculuk hayali kuran gençlere tavsiyelerde bulundu.

Oktay Kaynarca, Nurgül Yeşilçay ile yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda da bulunun Kaynarca, sözde Ermeni soykırımı iddialarına sert tepki gösterdi ve Başkan Erdoğan'ın "Biz arşivlerimizi açtık, sizde arşivlerinizi açın" sözünü hatırlatarak, Ermenistan'ın arşivlerini açmadığının altını çizdi. "Bunu dünyaya anlatmalıyız. Neden arşivlerini açmıyorlar?" diyen Kaynarca, o döneme dair dizi, filmler çekerek dünyaya anlatabilmenin önemli olduğunu söyledi.

"BİR SÜRÜ VATAN HAİNİ ÜNLÜ DE VAR"

Kaynarca sosyal medyada ile ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "Ünlü ol yırt! Bundan kurtulmalıyız. Nasıl ünlü olunmalı mesela? Bir kere yaptığınız işi çok iyi yaparak ünlü olmalısınız. Çok değerli bir iş yapıyor olmalısınız. Değer oluşturan bir iş yapıyor olmalısınız. 'Bu değeri oluşturan kim?' diye baksınlar, sizi sevdikleri için 'ünlü olma' üst cümlesini oluşturun. Hiç sevilmeyen, nefret edilen bir ünlü de olabilirsiniz. Abuk subuk konuşan, millet adına, bayrak adına, toprak adına. Bir sürü vatan haini ünlü de var, biliyoruz. Allah korusun böyle de ünlü olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.