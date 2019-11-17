Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı! PKK terör örgütü içerisinde intihar ve infazlar artıyor

İç güvenlik operasyonları ve son dönemde peş peşe başlatılan Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü üyelerinde korku ve panik arttı. Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi. Bu yılın kasım ayına kadar PKK/KCK'ya yapılan 109 bin 423 operasyonda, PKK/KCK'lı 711 terörist etkisiz hale getirildi, 11 bin 383 terörist ise gözaltına alındı. Örgütten kaçmak isteyen terörist sayısı artarken, terör örgütü dağılmayı tehdit ve infaz yöntemiyle bastırmaya çalışıyor