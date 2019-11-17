Seçim günü cinayetlerinin perde arkası! Ferhat Ünlü yazdı...

Sandığın, evrensel kültürde ve milli kültürümüzde dört ayrı simgesel çağrışımı vardır. Sandık, evrensel kültürde Antik Yunan'dan beri hem seçimi, hem defineyi, hem de çeyizi simgeler. Seçimin, daha doğrusu referandumun ilk örneklerine Eski Yunan'da rastlandı. (Oylama) Eski Yunan mitolojisinde geçen 'Pandora'nın Kutusu' aynı zamanda Pandora'nın çeyizi olarak gönderildi. (Çeyiz. Bizim kültürümüze de oradan geçti.)

Özellikle Coğrafi Keşifler'den sonra bu iki çağrışıma korsan hikâyeleri ve define efsaneleri eklendi. (Bizdeki karşılığı beytülmal, yani devlet hazinesidir.) Ve nihayet barutun icadından bir süre sonra mermiler de sandıklarda muhafaza edildiği için dördüncü çağrışım (mermi-ölüm) de bu zincire eklenmiş oldu. Zaten mitolojiye göre Pandora'da çeyiz sandığı olan kutu açıldıktan sonra dünyaya ölümler, kötülükler saçılmıştı! Yani bu arketipin de insanlığın ortak hafızasında kökü vardı aslında.

Bu girizgâhın sebebi, sandığın 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde oylama sırasında gerçekleşen iki ölüm hadisesine konu olması. Polisiye açıdan ilginç ayrıntılar içeren ve hâlâ hakkıyla çözümlemeyen bu iki cinayetin bilinmeyenlerini, Üç Boyutlu Portre'de belgelere dayanarak ve güvenilir hukukçuların da fikri katkılarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım.

Olay günü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iki kişi var: Adları Hasan ve İlyas Aktaş. Cinayetle ilgili olarak dördü tutuklu, biri firari olmak üzere beş şüpheli yargılanıyor. Şüphelilerin isimleriyse şunlar: Abdülkadir Sülük, Celal Kabadayı, Hacı Sülük, Ömer Sülük (Hacı oğlu), Ömer Sülük (Cebrail oğlu) ve Mahmut Sülük. (Firari.)

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