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Üzerine TIR devrilen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Üzerine TIR devrilen doktor hayatını kaybetti
Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. O sırada bisikletiyle olay yerinden geçmekte olan Op. Doktor Aytan Kar, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay dün saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 47 PF 937 plakalı iplik bobinleri yüklü TIR, virajı dönerken sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda bisikletiyle ilerleyen Op. Dr. Aytan Kar'ın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan Aytan Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Üzerine TIR devrilen doktor hayatını kaybetti
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