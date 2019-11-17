Üzerine TIR devrilen doktor hayatını kaybetti

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Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi. O sırada bisikletiyle olay yerinden geçmekte olan Op. Doktor Aytan Kar, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay dün saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 47 PF 937 plakalı iplik bobinleri yüklü TIR, virajı dönerken sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda bisikletiyle ilerleyen Op. Dr. Aytan Kar'ın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan Aytan Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.