12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, otomobili TEM'de takibe aldı. Polisin operasyonla durdurduğu otomobilde bulunan 2 kişi, yere yatırılarak kelepçelendi. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin gizli bölümlerinde 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Mehmet Sıddık Çelik (56) ile Şeref Demirdaş (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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