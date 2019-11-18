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12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'da yolunda polis operasyonuyla durdurulan otomobilde 12 kilo 150 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:50
12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, otomobili TEM'de takibe aldı. Polisin operasyonla durdurduğu otomobilde bulunan 2 kişi, yere yatırılarak kelepçelendi. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin gizli bölümlerinde 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Mehmet Sıddık Çelik (56) ile Şeref Demirdaş (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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