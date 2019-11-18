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'da 288 polis ile asayiş uygulaması

'da 288 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 07:18
Adana'da 288 polis ile asayiş uygulaması

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda merkez Çukurova ilçesinde belirlenen 10 noktada asayiş uygulaması yapıldı. 288 polisin katılımıyla gece yarısına kadar süren uygulamada ekipler, 1027 aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan kontrollerde 2 araç trafikten men edilirken, 29 araca ise 18 bin 300 lira para cezası uygulandı. Bin 125 kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı. Uygulama genelinde 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile bunlara ait mühimmat, 3 adet kesici ve delici alet ile 24 gram esrar ele geçirildi.

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Adana'da 288 polis ile asayiş uygulaması
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