Akıncı’da adım adım sona yaklaşılıyor

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin en kapsamlı davası olan Akıncı davasında bugüne kadar 364 duruşma görüldü. 1 Ağustos 2017'den başlayıp devam eden 475 sanıklı davada, şu ana kadar 357 darbeci dinlendi. 2020'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen davanın sanıkları arasında Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşıyla darbe girişimini Akıncı üssünde koordine eden 4 sivil imam da bulunuyor.FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ettiği 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkeze olarak kullandığı Akıncı Üssüne ilişkin soruşturma dönemin savcısı Ramazan Dinç tarafından yürütüldü. Dinç'in hazırladığı iddianame kapsamında darbeci sanıklar, 1 Ağustos 2017'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada davada kilit isimler yer alıyor. Askeri kanadın 1 numarası olan Akın Öztürk ile darbe girişiminin planlamasında ve Akıncı Üssünde icrasında yer alan FETÖ elebaşıyla irtibatlı sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un aralarında yer aldığı 475 sanık sırasıyla ilk savunmalarını tamamladı. Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından savcılık, 21 Ocak 2019'da mütalaasını açıkladı. Mütalaada, FETÖ'nün sivil imamları Batmaz, Çiçek, Biniş ve Oruç ile darbeci general ve TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis Özel Harekat, Gölbaşı Havacılık Dairesi ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Savcılık, "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü" gibi suçlar kapsamında toplamda 396 sanığa değişen sürelerde hapis cezası talep etti.Davada şu ana kadar 364 duruşma görüldü. Bu duruşmalarda esasa ilişkin 357 sanık savunma yaparken, davanın kilit isimleri olan sivil imamların ise önümüzdeki dönemde savunmalarını yapmaları bekleniyor. Yılsonuna kadar bitmesi beklenen davalarda bazı sanıkların "uzatmaya yönelik" savunmaları süreci uzattı. Mahkemenin, geriye kalan 118 sanığın savunmalarını ise 2020'inin ilk çeyreğinde tamamlayıp son sözlerini aldıktan sonra esas hakkında kararını açıklaması bekleniyor.