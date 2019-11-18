Ankara merkezli vize dolandırıcılarına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı yasal firma izlenimi veren "vize danışmanlık" adı altında şirketler kurdukları belirtildi.

Açıklamada, bu şirketler aracılığıyla vize işlemleri için başvuran vatandaşların pasaport, kimlik, tapu ve banka kayıtlarının ele geçirildiği şikayeti üzerine Ankara merkezli İstanbul ve Kırıkkale'de 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Dolandırıcılık için kurulan 26 şirket için de arama ve el koyma kararı çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 30'unun yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.