Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Van ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde oto, kablo ve hayvan hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Özel ekip, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerin giriş ve çıkış güzergâhları üzerinde bulunan 57 güvenlik kamerasında 127 saat görüntü inceleyerek hırsızların izini buldu. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU