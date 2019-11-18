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Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan , Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:26
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İnsanın sesine kulak vermeyen devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde bu vahim hataya düşen pek çok devlet ve yönetim var. Türkiye'nin farkı devlet ile millet arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Bu sebeple dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.

İNSAN MERKEZLİ OLMAYAN HER YAPI YIKILMAYA MAHKUMDUR

İnsan merkezli olmayan her yapının yıkılmaya mahkum olduğunu unutmuyoruz. Türkiye olarak son dönemde köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları giderdik.

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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
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