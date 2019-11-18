Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski 3 asker ile eski askeri öğrenci tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.