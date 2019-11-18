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Çavuşoğlu'ndan flaş 'Barış Koridoru' açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Musul ve Basra'da başkonsoloslukların yeniden faaliyete geçirileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz" dedi. Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş 'Barış Koridoru' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz.

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Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi."

Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, "Tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş 'Barış Koridoru' açıklaması
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