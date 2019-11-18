“Eşine makam aracı aldı ama işçiye ödeme yapmadı”

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İzmir'de AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi'nin Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için memurların Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan 2 bin 900 TL'yi ödemediğini ileri sürdü. Çiftçioğlu ayrıca Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisine ve eşine lüks makam aracı aldığını da iddia etti. İddialara yanıt veren Tugay ise "Benim kullandığımı söylediği o lüks makam aracını Fen İşleri Müdürlüğü'nün araç ihtiyacı olduğu için sattık. Bundan haberi yok. Memurların TİS hakları da biraz gecikti ama ödenecek" dedi.