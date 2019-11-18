İBB, kamu arsalarını satıyor

li

BUGÜN NELER OLDU

CHP'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mali tablonun bozuk olduğunu iddia ederek arsa satışları yapmaya hız verdi. İBB'nin elindeki en değerli arazilerden biri olan Şile Kumbaba'daki 19 bin metrekare alan yaklaşık 23 milyon TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Ayrıca Eyüpsultan'da yer alan 197 metrekare arazi açık teklif usulü satışa çıkarıldı. İhalelerin Belediye encümenliği tarafından Saraçhane'de yapılacağı duyuruldu. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nin yeşil alan olarak ilan ettiği yerlerin onayını vermediği, tekrar komisyona gönderdiği ortaya çıktı.