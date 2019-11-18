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sokaklarında ‘hayati’ tehlike

'da yaşıyorsanız evinizin kapısından adımınızı atar atmaz pek çok tehlike ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği yıkılma tehlikesi olan bakımsız binalardan kopmak üzere olan parçalar, kırık camlar, tehlike saçan rögar kapakları, açık mazgallar, çukurlar, çatlak beton direkler…

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:59
İstanbul sokaklarında ‘hayati’ tehlike

Her gün binlerce insan, bu tehlikeli sokaklardan geçerek işine ya da okuluna gitmeye devam ediyor. Özellikle dar sokaklarda bulunan eski binalar yoldan geçen vatandaşların korkulu rüyası oldu. Bunlardan biri ise 5 Ekim'de Kumbaracı Yokuşu sokağında bulunan ve bir bölümü göçen 5 katlı metruk bina. Her an yıkılma tehlikesi bulunan binanın, sokağa bakan arka kısmında ise belediye ekiplerinin sadece demir bariyerlerle aldığı önlem mevcut. Sokaktan geçenler ise her an yaralanma ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

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İstanbul sokaklarında ‘hayati’ tehlike
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