İstanbul sokaklarında ‘hayati’ tehlike

Her gün binlerce insan, bu tehlikeli sokaklardan geçerek işine ya da okuluna gitmeye devam ediyor. Özellikle dar sokaklarda bulunan eski binalar yoldan geçen vatandaşların korkulu rüyası oldu. Bunlardan biri ise 5 Ekim'de Kumbaracı Yokuşu sokağında bulunan ve bir bölümü göçen 5 katlı metruk bina. Her an yıkılma tehlikesi bulunan binanın, sokağa bakan arka kısmında ise belediye ekiplerinin sadece demir bariyerlerle aldığı önlem mevcut. Sokaktan geçenler ise her an yaralanma ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.