İstanbul’da kumarhaneye baskın

İstanbul Emniyeti Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde denetim düzenledi.

Denetimde işyerinin ruhsatı olmadığı belirlendi. Ekiplerce işyeri içerisinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 16 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kumar makinası ele geçirildi. İşyeri Zabıta Ekipleri'nce mühürlendi.

Konu ile ilgili işyerinde yakalanan ve hakkında 'Kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapılan Osman T. isimli şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşyerinde oyun oynarken yakalanan Namık B., İsmail Y., Ahmet U. ve Tacettin B. hakkında ise idari para cezası uygulandı.