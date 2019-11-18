Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığını tarih böyle kaydetti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, son yıllarda ve özellikle seçim süreçlerinde gündeme oturtulan EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) konusundaki net açıklaması tartışılıyor:



"Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak!"

(...)

Biliyorum, bu satırları okuyan EYT'li vatandaşlar, "Her şeye para var bir bize mi yok" diye söyleniyorlar...

Ancak bugün ekonomiye ve sosyal güvenliğe dair tartıştığımız sorunların temelinde zaten, devletin yıllar içinde "aşırı sosyalleşmesi" var.

Dolayısıyla çözümü de daha fazla devlet desteğinde, sosyal yardımda ve imtiyazda aramak faydasız. Dahası bu geçici çözümler sonuçta sorunu daha da büyütüyorlar.

Kısacası ben bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorum... Ama SSK Genel Müdürü olan Kemal Bey gibi...

Zira, 1998 yılında gazetelere verdiği röportajda emeklilik yaşı için "60 yaş şart, 80 bile kurtarmaz" diyordu kendisi.

20 yıl öncesi için ne öngörü, ne cesaret ama! Takdir ediyorum.

Acaba Kemal Bey o günlerde 2019 yılı gelince kendisinin erken emekliliği destekleyeceğini de öngörmüş müdür dersiniz?

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