BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'haydi kızlar okula, ana-kız okuldayız' projeleriyle birlikte geçen yıl ilan edilen okuma-yazma seferberliği amacına ulaştı. Başkan Erdoğan ile birlikte canlı yayında "Okuma-yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıkan Emine Erdoğan, kız çocuklarının ışığı oldu. Kız çocuklarının yüzde 99'u okullu oldu, son bir yılda 163 bin kişi okuma-yazma öğrendi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, okullaşma oranı son 16 yılda yüzde 45 arttı. Yapılan kampanya ve yürütülen projelerle Türkiye'nin kızları okullu oldu, kızların net okullaşma oranı yüzde 99.80"e yükseldi. Türkiye'nin her ili, ilçesi, hanesi seferberliğe ses verdi. MEB'in teşvikleri de eklenince kızlar artık okullu oldular.Emine Erdoğan'ın 'bu benim hayalimdi' sözleriyle yakından takip ettiği okuma-yazma seferberliği ile okuma-yazma ve okullu olma 82 milyondan kabul gördü. Seferberlik ile her eve ulaşıldı, 7'den 70'e herkes okula koştu. 1 milyona yakın insan okur-yazar oldu. Son 10 ayda açılan 22 bin kursla vites yükseltilen okuma-yazma seferberliğinde şimdiki hedef okur-yazar oranını yüzde 90 üzerine çıkarmak.Türkiye'nin 1990'lardan bu yana uyguladığı ancak yeterli başarıyı yakalayamayan kız çocuklarının eğitimi ve okullaşmaları noktasında yaklaşık 4 projeyi himaye eden Emine Erdoğan'ın gayretleri gülümseten bir başarı getirdi. 'İlk emri 'oku' olan bir kitabın rehberliğinde, kız çocuklarının eğitimi, bir sorun olmaktan çıkmalıdır. Bu kapsamda biz okuyup yazmak isteyen herkese, okula gitmesi gereken tüm çocuklarımıza ulaşacağız" diyen Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki seferberlik yüzde 105 başarı getirdi. 2002'de yüzde 67 olan kızların okula gitme oranı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yüzde 105 oranında artış gösterdi.Son 20 yılın istatistiklerine bakıldığında okullaşmada cinsiyet tablosu değişti. 20 yıldır okullaşma ve okuma-yazmada ilk sırada yer alan erkekler yerini kız öğrencilere bıraktı. Devletin zirvesinin başlattığı seferberlik ile artık kızlar daha fazla okullu ve yükseköğretim mezunu. 2002'de kızların ilkokul okullaşma oranı yüzde 91, erkeklerin ise yüzde 100 iken bu rakam 2018'de kızlarda yüzde 99.80, erkekler de ise yüzde 99 olarak değişti. Yükseköğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 96'ya yükselirken, erkek öğrencilerle aradaki fark yüzde 0.78'e düşerek, kapandı.