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MSB: 'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Milli , terörden arındırılan 'nin kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 14:56
MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.

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MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
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