Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

'de operasyonu 2 gözaltı

'de, /'ye yönelik soruşturmada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan astsubay R.O.Ç. ile öğretmen A.K., gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 13:30
Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen jandarma astsubay R.O.Ç., Niğde'de polis ekiplerince Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. R.O.Ç., Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek, Ankara'ya gönderildi.

ÖSYM tarafından 2011'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), FETÖ mensuplarınca örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapılması kapsamında açılan soruşturmayla ilgili ise Niğde'de görev yapan öğretmen A.K., gözaltına alındı. Öğretmen A.K. de soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN