O provokatör bu defa tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

10Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atan gençleri hedef alan Mehmet Avcı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Avcı önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan hemen sonra tekrar bir video yayınlayan Mehmet Avcı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' nedeni ile tekrar gözaltına alınması talimatı verildi. Polis ekipleri tarafından Kocaeli'de gözaltına alınan iş insanı Mehmet Avcı sevk edildiği adliyede tutuklandı.