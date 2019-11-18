Roketli saldırının sivil şehidine veda

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BarışPınarı Harekâtı sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, 10 Ekim'de Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra şehit oldu. Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli şehit Halil Yoğurt gözyaşlarıyla uğurlandı. Yakınları tarafından hastaneden alınan Yoğurt'un cenazesi, ilçedeki İbni Sina Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Ş.Urfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay ve Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılanlar, slogan atarak teröre tepki gösterdi. Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Halil Yoğurtçu evli ve 9 çocuk babasıydı.