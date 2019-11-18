"Terörden Arananlar Listesi"nden 127 terörist daha eksildi

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarla sivilleri katleden PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi ve kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri amansız takibe aldı.

Bu operasyonlar kapsamında, yılbaşından bugüne kadar terör örgütüne son yılların en ağır darbesi indirildi. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinden 12, mavi kategorisinden 8, yeşil kategorisinden bir, turuncu kategorisinden 18, gri kategorisinden 88 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine yönelik 125 bin 552 operasyonda 409'u teslim, 459'u ölü, 485'i sağ, 5'i yaralı 1358 terörist etkisiz hale getirildi, 45 bin 384 kişi gözaltına alındı.

- Merasim Sokak saldırısında 29 kişi şehit olmuştu

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda kırmızı kategoride aranan "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu ile "Numan Batman" kod adlı Hejar Çelik etkisiz hale getirildi.

Terörist Özçaktu'nun, 10 Ağustos 2015'te İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine yönelik 3 polis, 7 vatandaşın yaralandığı, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta Genelkurmay servis araçlarına yönelik 29 kişinin şehit olduğu, 79 kişinin yaralandığı, 12 Mayıs 2016'da İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracını hedef alan ve 7 kişinin yaralandığı, 7 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet servis araçlarına düzenlenen 5 polis ile 7 vatandaşın şehit olduğu, 36 kişinin yaralandığı saldırıların faili olduğu belirlendi.

Sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu terörist Özçaktu'nun, 25 Ekim 2016'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binasına yapılan ve 21 kişinin yaralandığı, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yapılan 36 polis ve 8 vatandaşın şehit olduğu, 155 kişinin yaralandığı, 17 Aralık 2016'da Kayseri'de askeri servis aracına düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 20 askerin yaralandığı saldırıların faili olduğu tespit edildi.

- Şemdinli sınır hattındaki karakollara yapılan saldırılarda aktif olarak yer alıyordu

Terörist Hejar Çelik'in ise 26 Mayıs 2006'da Osmaniye Zorkun Yaylası'nda turistin öldürülmesi eylemini gerçekleştirdiği, sözde Amed Eyalet Komutanı olarak sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü sürede gerçekleştirilen tüm eylemlerin planlayıcısı ve aktif katılımcısı olduğu, 2017'nin Nisan ayında Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü altına tünel kazılarak yerleştirilen EYP'nin patlatılması olayının talimatını verdiği ve 2011-2013 arasında Hakurk alanından özellikle Şemdinli sınır hattındaki karakollara yapılan saldırılarda aktif olarak yer aldığı belirlendi.

- Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisiydi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde etkisiz hale getirilen "Tekoşer Zagros "kod adlı Müsluh İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edildi.

Kırmızı kategoride aranan terörist İke'nin, "Sözde Hakurk alan sorumlusu" iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 2019'da "sözde Metina alan sorumluluğu"na getirildiği öğrenildi.

"Ali Piling" kod adlı örgüt mensubu Şerif Yakut da Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca merkeze bağlı Kayadağ köyü kırsalında 17 Haziran'da etkisiz hale getirildi.

Sözde orta saha eyalet sorumlusu olan terörist Yakut'un kırmızı kategoride arandığı tespit edildi.

- Hava harekatında etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden ve kırmızı kategoride aranan "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar da etkisiz hale getirildi.

Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar'ın da geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.

- "Turuncu kategori"de aranıyordu

YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın ise 3 Kasım'da Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

"Turuncu kategoride" aranan Devrimci Komünarlar Partili terörist Aydın'ın Suriye'de YPG saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.