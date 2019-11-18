Teröristlerin altına tünel kazdığı hastane hizmete açıldı

RESULAYN'DA

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da YPG/ PKK'nın büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan onarım çalışmasının ardından bir ay sonra yataklı servisleriyle hizmete girdi. Bodrum katına tünel kazılan, birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen ve sözde karargah haline getirilen hastanede, ilk önce güvenlik güçlerince yapılan tarama faaliyetleri sonucunda EYP'ler etkisiz hale getirildi.Sağlık Bakanlığı, hummalı şekilde tadilatı gerçekleştirerek, hastaneyi hizmete hazır hale getirdi. Bakanlığın kadın doğum, acil ve çocuk poliklinikleri personeli, Suriyeli hastalara şifa dağıtmaya başladı.Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, "Hastanemizi şu an 12 yataklı hizmete sunduk. Ultrason, laboratuvar, röntgen, eczane hizmeti veriyoruz. İlerleyen dönemde hastane 200 yataklı hizmet verecek. Suriyeliler de sağlık hizmetlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin zarar verdiği Resulayn'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, komandolar ve köy halkınca onarıldığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, okulun elektrik tesisatının yenilendiği, kapı ve pencereleri onarıldığı belirtildi. Görüntülerde Mehmetçik'le sıra taşıyan köy çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunuyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Resulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.Vatandaşların hayvan otlattığı ve tarla sürdüğü görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeni yeniden başladı" ifadeleri kullanıldı.