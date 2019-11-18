Türk bayrağının altında yaşıyoruz

ıyarbakır'daki

BUGÜN NELER OLDU

, HDP İl Binası önünde 76'ıncı gününü bitiren evlat nöbetindeki anneler, çocukları dağda olan annelerin de eyleme katılarak destek olmalarını istedi.Eylemin 76'ıncı günde 56 aile tarafından sürdürülen evlat nöbetinde annelerden Sevdet Demir, "Oğlumun hayatını çaldılar. Oğlum ekmek parası için çalışırken, birileri onu kandırıp PKK'nın kucağına itti. Çocuklarımızı kurtarmak, HDP'den hesap sormak için buradayız. Çocukları dağa götürülen diğer anneler de eyleme katılarak destek vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Terör örgütü tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Fatih Demir için oturma eylemini 13 Eylül'den beri sürdüren anne Sevdet Demir, "Evde ağlamayın, buraya gelin, bütün dünya sizi görsün. Çocuklarımızı göz göre göre ölüme götürenlere karşı direnmeliyiz. Biz anneler, çocuklarımızı kurtarabiliriz" dedi.5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi, "Çocuğum öğretmen veya polis olmayı istiyordu ama ona fırsat vermediler. Biz Türk bayrağı altında doğmuşuz, Türk bayrağı altında da öleceğiz." ifadelerini kullandı. Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya ise çocukları dağda olan anne ve babalara oturma eylemine katılmaları çağrısında bulundu. Kaya, "Ne bayramımız bayram oluyor. Her gün yemek yediğimde kızım gözümün önüne geliyor. Kızım hep bana büyüyünce 'Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.' diyordu. Kızım, terör örgütü PKK'dan kaç gel, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah gelir. 76 gündür buradayız, 76 sene de geçse eylemimizi sürdüreceğiz." dedi. Annelerden Süheyla Demir "Çocuklarımızı o zalimlerin elinden almadan gitmeyiz" dediTürkiye'nin dört bir yanından annelere destek devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, annelerle bir araya geldi. Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da içerisinde bulunduğu heyet annelerle akşam yemeğinde basına kapalı görüştü. Çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlatan annelere İnce, devlet olarak yanlarında olduklarını söyledi.Bakan İnce ile görüşen ve 5 yıl önce kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl "Bakan ve beraberindeki heyetle yemekte bir araya geldik. Bizleri tek tek dinledi. Bize bu eylem ve devletin de desteği ile inşallah kısa sürede çocuklarımıza kavuşacağımızı söyledi. Devletimiz ailelerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.