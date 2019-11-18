Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? diye soranlara işte cevabı!

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, YPG/ PKK'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar, camiler ve yollar, Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi.YPG/PKK'nın zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında birçok çalışma yapıldı. Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesi'nde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi. 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesi yakında 100'e çıkacak.Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete sunuldu. Türkiye'nin yatırımlarıyla Hatay'dan Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yol açıldı ve asfaltlandı. Cinderes ile Afrin kent merkezi de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin'i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarılarak kaliteli ulaşım çalışmaları tamamlandı. Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı'ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi. DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı.Terör örgütünün açtığı tüneller nedeniyle zarar gören içme suyu şebekesi ve köylerdeki kuyular tekrar kullanılabilir hale getirildi. Terör örgütünün zarar verdiği 20'ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı. YPG/PKK terör örgütünün daha önce zarar verdiği ve kapattığı camilerden şu ana kadar 100'ü onarıldı ve ibadete açıldı, 25'inde ise çalışmalar sürüyor. Afrin'de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi. Afrin'e 2 futbol sahası inşa edildi. Bugüne kadar 80 bin ton yardım gönderildi.