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'Turuncu Kategori'deki El-Kaide üyesi tutuklandı

'da Çarşamba günü yakalanan terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 14:44
'Turuncu Kategori'deki El-Kaide üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, El Kaide üyesi ve turuncu kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve soruşturma kapsamında, Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakalamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Aranan teröristler' listesinde 'Turuncu' kategoride bulunan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Cüşkün cezaevine gönderildi.

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'Turuncu Kategori'deki El-Kaide üyesi tutuklandı
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