Yeniden doğmuş gibiyiz

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede yeni bir konsepti uygulamaya koydu. Buna göre, ailelerle yapılan görüşmelerin ardından, t PKK tarafından kandırılan çocukların teslim olması sağlanıyor. DHA, bakanlığını izniyle çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılması için ikna çalışması süren iki baba, teröristlerinden kaçarak teslim olan genç ve babasıyla röportaja dair görüntüleri yayımladı.Bakanlık, ikna çalışmasıyla kısa sürede 214 genci PKK'nın elinden kurtardı. Bu gençlerden biri örgütten kaçarak Türkiye'ye tesilm olmuştu. O gencin babasıyla kavuşma anı da videoda yer aldı. 14 yaşında kandırılarak, Irak'ın kuzeyinde, terör örgütüne katılan genç, 4.5 yıl sonra teröristlerden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Babası ile DHA'ya konuşan genç "Ailemi dinlemedim, çocukluğum, gençliğim gitti. Kaçmak isteyenlerin öldürüldüler. Bir işi yapmakta zorlanıyorsan sakatım diyemiyorsun. Sakatsan, 'herkes sakat' diyor. Bakıyor kaçıyor durduramayacaklar öldürüyorlardı. Yakaladıklarını da cezaevine atıyorlar pişman olana kadar, olmuyorsa çıkartmıyorlardı. Birkaç kez tepedeydim. Manzara vardı, uzaklara bakıyordum köy ışıkları bazen görünüyordu şehrini ailemi özlüyordum. Gelme kararı verdim. Ben burada ölsem kimse bizi umursamaz bile. İki üç güne unuturlar insanı. Herkes ölüyor o da ölmüş derler. Ailemi görmeye, konuşmaya izin yoktu. Ben de bunlar için burada kalacağıma ailemin yolunda ölürüm. Gelme kararı aldım, kaçtım. İki arkadaşı daha örgütledim. Biri gelemedi, diğer arkadaşımla kaçtım. Mağarada 4 kişiydik. Onlar uyuyunca kaçalım dedik, tam sırası. Ekmek su silah falan da aldık. İki gün yürüdük, derenin yanına geldik, silah, malzeme, dürbün, hepsini orda bıraktık. Gençler, örgüte katıldıktan sonra pişmanlık duyuyor. Gitmesinler, hayatlarını yakarlar. Eve döndüğünüzde en büyük mutluluk özgürlük" dedi.Teslim olan gencin babası ise yaşadığı mutluluğu "Sanki hayata yeniden gelmişim, oğlum yeniden doğmuş gibi hissediyorum. TEM polislerinin verdiği desteği ve oğluna kavuştuğu ilk anlarda kucaklaşmamıza izin verilmesini hiç unutamam.Bana asla bir terörist babası gibi davranmadılar. Oğluma kavuştuğum için gülümsemem yüzümden hiç eksilmiyor. İnanıyorum ki; oradaki birçok çocuk kaçıp gelip, anne babasına kavuşmak istiyorlar. Ama fırsatları olmuyordur. Örgütün yalanlarına inanmasınlar. Benim çocuğum geldi, en ufak bir dayak, işkence olmadı. Polis arkadaşlar bize diyorlar ki; yeter ki biz o çocukları oradan kurtaralım, anne babalarına sıcak yuvalarına dönsünler. Fırsatını bulduklarında kaçıp gelip teslim olsunlar" dedi