15 gemi yatarken, dört gemi kiralanması israf

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CHP'liİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu taşımacılığı için 117 milyon euroya satın aldığı katamaran tekneler iskelede beklerken, yerine 1 yıl süreyle 4 adet yolcu vapuru kiralama ihalesine çıkması büyük tepki topladı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, yaşananlara tepki gösterdi. Başkan Tunç Soyer'e; "Milyonlarca euro harcanarak yakın zamanda alınan katamaran cinsi vapurlar iskelelerde yatarken neden 4 vapur daha kiralanır anlam veremiyoruz" diyen Hızal sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyenin milyarlarca lira borcu varken ellerindeki vapurları kullanmamaları ve onun yerine kiralama yolunu seçmelerinin nedenini merak ediyoruz. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarıyla belediyeyi borç batağına sürükleyen Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini de aynı mantıkla tamamlayacak gibi görünüyor." İsrafa yönelik bu hareketlerin artık bir son bulması gerektiğini belirten Hızal; "İsrafa yönelik bu hareketlerin son bulmasını beklerken, kendisinin İzmir'in çıkarlarını gözetmesi gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 117 milyon euroya aldığı 15 katamaran cinsi yolcu gemisini işletme maliyeti yüksek olduğu için iskeleye bağlarken, 1 yıl için 4 gemi kiralamak için ihaleye çıktı. Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre teklifler 11 Aralıkta alınacak. Şartname uyarınca ihaleyi kazanan firmanın çalıştıracağı teknelere 48 bin mil yapma garantisi verilecek.