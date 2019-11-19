AK Parti MYK sonrası önemli mesajlar: Sistematik saldırıları şiddetle kınıyor ve takip ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 45 dakika süren toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in konuşmasından önemli satırbaşları:Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği uluslararası siyasete damga vuruyor. Doğrudan Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile muhatap olması aşama aşama önemli basamakları geçmemizi sağlamıştır. Önemli kazanımlardan bir tanesi Ermeni tasarısının senatoda oylanmasının bloke edilmesidir.ABD Başkanı Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir. Herhangi bir çevrenin, dar siyasi grubun tatmin edilmesi gibi bir siyaset hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Batı'daki kara propaganda dilini zaman zaman bazı çevrelerin de kullandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız istenmediği yerde bulunuyor gibisinden başkalarının diliyle konuşan birtakım yayınlara ülkemizde rastlamamız üzüntü vericidir. Sahada olduğu kadar masada, masada olduğu kadar sahada olmaktan taviz verilmeyecek.Rumlar'ın Kıbrıs'ın güneyinde KKTC bayrağı yakması birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyet. Bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılanlar da İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.Koskoca Avrupa Birliği, Rum kesiminin marjinal tezlerinin peşine takılmış durumda. Türkiye ve KKTC 2004'ten bugüne Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılması için karşı tarafa mekanizma önermiştir. Rum kesimi her zaman olduğu gibi gri alanı ve muğlaklığı tercih etmiştir. Rum kesiminin, Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. Burada istikrar değil gerginlik üretmeye çalışan bir yaklaşım söz konusudur. KKTC'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar taviz verilmeyecek.Başörtülü hanımlara karşı saldırının sistematik bir şekilde gelmesi bizim de takip etmemizi gerektirmektedir. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak tutum sergilemeliyiz. Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı incitmeye hakkı yoktur.EYT'li kardeşlerimizi tabii ki dinliyoruz, çalışma yapıyoruz. Bu durumun ülkeye maliyeti yüksektir ve Cumhurbaşkanımız da son sözü söylemiştir. Bu arada MYK toplantısında 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.